Sanremo 2020, Tiziano Ferro: "Niente, anche stasera canterò dopo mezzanotte..." (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tiziano Ferro, attraverso le sue storie di Instagram, ha manifestato il suo disappunto per essere stato collocato nella scaletta della puntata di stasera, giovedì 6 febbraio 2020, del Festival di Sanremo dopo la mezzanotte:Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte. Scusate la story precedente, mi era stato detto che sarei passato prima, ho scritto preso dall'entusiasmo. Sorry.Sanremo 2020, Tiziano Ferro: "Niente, anche stasera canterò dopo mezzanotte..." pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 18:31. blogo

