Sanremo 2020 è il canto del cigno dei talent? I figli di X Factor e Amici non più ai primi posti (di L. Piras) (Di giovedì 6 febbraio 2020) X Factor e Amici di Maria De Filippi, abbiamo un problema. Quale? Semplice: dopo le prime due serate di Sanremo 2020 non c’è nessun ex concorrente di talent show a occupare le primissime posizioni della classifica parziale della giuria demoscopica. Un dato che non tiene conto del televoto (che potrebbe ribaltare le carte in tavola), ma per quanto provvisorio, non è da sottovalutare. Infatti, oltre a Elodie che ha conquistato il quinto posto, gli altri ex concorrenti si trovano addirittura oltre la decima posizione. Eppure il Festival di Sanremo ha spesso portato tanta fortuna ai “figli” di Maria De Filippi e X Factor. In ordine cronologico, dal 2009 in poi, Marco Carta, Valerio Scanu (2010), Emma Marrone (2012), Marco Mengoni (2013) e Mahmood (2019) sono riusciti a conquistare il trofeo più ambito. Da annoverare anche Il Volo, che ha avuto la ... huffingtonpost

