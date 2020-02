Samantha De Grenet è crollata quando suo figlio ha capito che aveva un tumore (Foto) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un anno e mezzo fa Samantha De Grenet ha affrontato la battaglia più dura, contro un tumore al seno. Tra Foto e intervista alla rivista Chi confida cosa ha vissuto, la paura ma soprattutto il desiderio di proteggere suo figlio Brando. Avrebbe voluto nascondergli tutto ma a un certo punto lui ha capto tutto e in quel momento è crollata. Dopo avere raccontato come ha scoperto di quel nodulo strano e che il primo a cui ha detto tutto è stato suo marito, la confessione ai genitori, il terrore di entrambi. Il padre quando l’ha ascoltata si è paralizzato, sua madre le ha fatto tante domande. Pochi giorni tra la scoperta e l’operazione ma sono stati momenti di grande dolore, non sapeva cosa sarebbe accaduto dopo e non voleva che Brando si accorgesse di qualcosa. A sostenerla suo marito ma dentro stava molto male, dovevano partire per la Sardegna e intanto preparava tutto per ... ultimenotizieflash

