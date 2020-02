Molesta una bimba in ascensore: arrestato anziano 70enne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Appena le porte dell'ascensore si sono chiuse, l'anziano si è gettato sulla bambina. È stato il padre della vittima a bloccarlo e farlo arrestare L'ha vista uscire di corsa da scuola alla fine delle lezioni e ha deciso di seguirla fino al portone di casa. Poi è entrato con lei nel palazzo e in un attimo di due si sono trovati insieme in ascensore. Lui un anziano di 70 anni, lei una bambina di 11. È accaduto lo scorso fine settimana nel quartiere di San Basilio, a Roma. Come ogni giorno, al termine delle lezioni, la giovanissima studentessa stava tornando a casa da sola. È un tratto breve quello che separa l'istituto scolastico dalla sua abitazione. Ed è proprio in quel pezzo di strada che un uomo l'ha adocchiata e ha iniziato a seguirla fino al portone. Lei non si è accorta di nulla e poco dopo i due si sono trovati insieme dentro il palazzo. Così il 70enne ... ilgiornale

PandaRosso8 : RT @GiuseppeFox1: @Filomen30847137 A Genova un negro piscia sui bus in mezzo alla gente....chi caga chi si masturba. ...chi gira con una ra… - XSussurrandom : Fiorello e una molesta logorrea #Sanremo2020 - thewaterflea : RT @GiuseppeFox1: @Filomen30847137 A Genova un negro piscia sui bus in mezzo alla gente....chi caga chi si masturba. ...chi gira con una ra… -