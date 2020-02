Lewis Capaldi ospite a Sanremo 2020: chi è il cantante (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lewis Capaldi ospite a Sanremo 2020: carriera, vita privata, Instagram Lewis Capaldi è in arrivo sul palco di Sanremo per l’edizione 2020 come ospite internazionale. Oltre a Dua Lipa, ci sarà infatti anche Capaldi a rappresentare la musica internazionale. La 70esima edizione della kermesse canora è stata affidata ad Amadeus, che ha chiamato a rapporto tantissimi artisti. Vediamo cosa sappiamo su Lewis Capaldi. Lewis Capaldi, chi è l’ospite di Sanremo 2020: la carriera Nato a Whiburn il 7 ottobre 1996, Lewis Capaldi è un giovane cantautore. Il suo brano Someone you Loved ha conquistato la classifica dei singoli del Regno Unito, rimanendo in vetta per sette settimane. Ed è proprio nel 2019 che ha pubblicato il suo primo album, Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Ha imparato a suonare batteria e chitarra a soli due anni, la sua carriera musicale è partita a circa 9 anni ... tpi

