La scaletta della terza serata di Sanremo 2020

(foto: Getty Images) Continua la corsa del festival di Sanremo 2020, giunto alla sua terza serata e quindi a metà del suo percorso, che si concluderà con la finale di sabato. Oggi, giovedì 6 febbraio, tocca ai duetti: i big in gara, infatti, si esibiranno con altri artisti della scena musicale italiana e internazionale nelle cover che renderanno omaggio alla gloriosa storia della kermesse, giunta quest'anno alla 70esima edizione. A inframezzare le loro performance ci saranno quelle di altri ospiti della musica internazionale, come il cantautore britannico Lewis Capaldi e la popstar Mika. Poi, Roberto Benigni, il cast dell'Amica geniale. Ad affiancare Amadeus nella conduzione della serata, oltre alle presenze fisse di Fiorello e Tiziano Ferro, ci saranno Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu.

