Google Maps cambia logo (e ti farà recensire lo stato dei mezzi pubblici) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra le novità annunciate per i 15 anni dall'attivazione del servizio Google Maps c'è un sistema che permetterà di valutare treni, autobus, tram e carrozze della metropolitana non soltanto per livello di affollamento, ma anche secondo parametri come temperatura a bordo, sicurezza, accessibilità e altro. fanpage

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - googleitalia : Per festeggiare i suoi 15 anni @googlemaps ha un nuovo look! ?? Scoprite come è diventato il segnaposto di Google Ma… - Corriere : Uomo inganna Google Maps: modifica il traffico di Berlino con un carretto di 99 smartphone -