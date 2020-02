Finti SMS da Paypal, la truffa: “Clicca qui per aggiornare il conto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra i siti finiti nel mirino degli hacker per portare avanti una truffa tramite l’invio di Finti SMS è finito anche quello di Paypal. Diverse persone hanno infatti ricevuto un messaggio relativo ad un presunto aggiornamento del conto con un invito a cliccare su un link. truffa degli SMS inviati da Paypal Questo il testo della comunicazione: “Paypal: Gentile cliente, abbiamo tentato di contattarti in più occasioni per farti conoscere e aggiornare in sospeso il tuo conto. Clicca qui: https://Paypal.it.servizioclienteassistenza.it/index.php per aiutarci a risolvere il problema“. Ad una prima apparenza sembra un messaggio inviato da Paypal, ma basta una breve analisi per capire che si tratti di un SMS falso costruito ad hoc per ingannare gli utenti meno attenti. Oltre alla sintassi fantasiosa e alla poca chiarezza del messaggio, basta guardare che il dominio che compare ... notizie

KhronosOne : Sms un pò finti. @intesasanpaolo -