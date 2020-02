Ecco le prime “Città di alberi” per cambiare l’aria dei luoghi in cui viviamo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dublino, Lubiana, Quito, Parigi, New York, San Francisco e Toronto. Ma anche piccoli centri come Bradford nel Regno Unito o Thunder Bay in Canada. Milano, Torino e Mantova in Italia: sono queste alcune delle 59 città riconosciute nell’ambito del programma Tree Cities of the World, che intende creare città più sostenibili. Il verde è fonte di benessere per tutti gli essere viventi, uomo compreso. E gli alberi sono fondamentali per ridurre le emissioni di CO2 e lo smog nelle grandi città. La maggior parte dei grandi centri urbani lotta col problema dell’inquinamento e le proposte per combatterlo sono molte. Anche se spesso sono più parole che fatti. Ma tra le possibili soluzioni c’è un altro elemento che risulta determinante: la quantità di superficie dedicata agli spazi verdi urbani. View this post on Instagram #GivingTuesday is Dec. 3, but the ... vanityfair

