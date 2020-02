Dead Static Drive è Grand Theft Cthulhu in un nuovo folle video (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quando bisogna cercare di presentare un progetto, spesso ci si imbarca in descrizioni più o meno chilometriche che sottolineano i generi di appartenenza e le tante influenze che hanno portato a un particolare mix di elementi e meccaniche di gioco. Allo studio di sviluppo Fanclub bastano tre parole per cercare di descrivere Dead Static Drive.Grand Theft Cthulhu è probabilmente un mix di parole che non avremmo mai pensato di scrivere ma effettivamente questo curioso progetto in arrivo su Xbox One (Game Pass compreso) e PC nel corso del 2020 ha le carte in regola per rispettare le premesse derivanti da un nome così altisonante. Visuale isometrica/dall'alto che ricorda i primi GTA, sparatorie frenetiche e fughe in auto al cardiopalma. E Cthulhu dov'è esattamente? Indubbiamente nella presenza di creature tentacolari e mostri di varia natura.Dead Static Drive viene descritto come un'avventura ... eurogamer

Eurogamer_it : Cosa succede se #GTA incontra #Cthulhu? #DeadStaticDrive è una buonissima risposta -