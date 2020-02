Borse: il vero lusso è l’artigianalità (Di giovedì 6 febbraio 2020) Kimono Bag di Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946Bianchi e Nardi 1946«Mi piace pensare alla nostra azienda come a un’arnia – ci racconta Gabriele Bianchi, responsabile amministrativo di Bianchi e Nardi 1946, brand di Borse di lusso artigianali – dove ognuno di noi, proprio come le api, si impegna nel suo settore con energia e dedizione per contribuire a portare avanti il progetto comune: il nostro lavoro». Lo abbiamo incontrato a Scandicci, dove ha sede l’azienda pellettiera, per farci raccontare questa bella realtà del Made in Italy e la nuova capsule collection di Borse lusso della primavera estate 2020: la Kimono Bag. Una storia di famiglia, che va avanti da tre generazioni. Tutto è iniziato nel 1946 ... vanityfair

