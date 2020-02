Agrumi più dolci grazie al gene Noemi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Agrumi più dolci grazie al gene Noemi – Agrumi meno acidi, grazie ai ricercatori del laboratorio di Biotecnologie Olivicoltura Frutticoltura Agrumicoltura del CREA (Consiglio per la ricerca in Agricoltura e analisi dell’economia agraria) che, in collaborazione con il John Innes Centre di Norwich ed altri istituti di Ricerca e Università internazionali, hanno caratterizzato la mutazione “acidless” (“meno acido”) nei frutti di cedro, limone, limetta e arancio. Gli Agrumi rappresentano una delle fonti privilegiate di vitamina C nella nostra alimentazione, tuttavia, una delle maggiori barriere al loro consumo è rappresentato dal sapore acido, che li rendono per molti poco gradevoli, se non indigesti. Ora, grazie all’analisi genetica fatta dai ricercatori, mettendo a confronto varietà acide e “dolci” della stessa specie, è stato possibile identificare Noemi, il gene ... romadailynews

