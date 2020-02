Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2020 ore 19:45 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Viabilità 5 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA TRA NOMENTANA E A 24 E A SEGUIRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA, CODE TRA PONTINA ETIBURTINA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN ESTERNA. RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA Roma FIUMICINO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA COLOMBO E PARCO DE MEDICI A CAUSA DI UN INCIDENTE, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSI DI SORPASSO. PRESTARE ATTENZIONE RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VITINIA E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SU VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI INFINE SULLA SR 577 DI CAMPOTOSTO ATTIVI MEZZI ... romadailynews

