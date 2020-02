Turingia, eletto il candidato liberale con i voti dell’Afd (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In Turingia Alternative für Deutschland compie un passaggio politico molto importante. Grazie ai voti della formazione di destra, infatti, è stato eletto oggi primo ministro Thomas Kemmerich, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) nel Land, battendo il governatore uscente, Bodo Ramelow della Linke. Kemmerich ha vinto per un solo voto, 45 a 44. Come riporta il settimanale Der Spiegel, Kemmerich guiderà un governo di minoranza formato da Fdp e Unione cristiano-democratica (Cdu). Come ricorda l’agenzia Nova, a seguito delle elezioni tenute nel Land il 27 ottobre scorso, Ramelow aveva concluso un accordo tra Linke, Spd e i Verdi per formare un esecutivo di minoranza. Il piano è fallito quando oggi, al terzo scrutinio, AfD non ha più votato per il proprio candidato a primo ministro della Turingia, bensì per Kemmerich, che già aveva ottenuto l’appoggio della Cdu e ... it.insideover

