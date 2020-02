Sanremo, Franco Gatti fa chiarezza sul passato: "Marina non rubò nulla ad Angela" - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Francesca Galici Franco Gatti in conferenza stampa a Sanremo torna con la mente al 1981 e spiega cosa successe davvero quando i Ricchi e Poveri da quattro divennero tre, con l'allontanamento di Marina Occhiena Dopo la perfomance di Albano Carrisi e Romina Power nella serata del debutto del 70esimo festival di Sanremo, il secondo appuntamento vede protagonista uno dei gruppi storici della musica italiana, che proprio in occasione del Festival ha deciso di ricongiungersi dopo 40 anni. I Ricchi e Poveri, infatti, torneranno sul palco del teatro Ariston nella loro formazione originale, con Marina Occhiena e con Franco Gatti, che per motivi diversi e in momenti diversi, avevano lasciato il gruppo storico amato in Italia e all'estero. I Ricchi e Poveri hanno iniziato la loro avventura in quattro nel lontano 1967. Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu ... ilgiornale

