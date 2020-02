Sanremo 2020, Matteo Faustini racconta “Nel bene e nel male” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “La mia professione vorrei che fosse la musica. Ma in questo mondo o guadagni 5 euro al mese o fai il successone”: è per questo motivo Matteo Faustini ha deciso di alternare la musica all’insegnamento. Dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere è diventato maestro di scuola primaria, dove insegna musica ed educazione fisica. Ai nostri microfoni ha raccontato il brano che porta a Sanremo 2020, “Nel bene e nel male”, ha condiviso l’emozione di salire sul palco dell’Ariston e svelato tante curiosità interessanti. Leva 1994, Matteo non si fa intimorire dalla sua giovane età e si gode lo spettacolo della kermesse musicale più seguita dell’anno. Sanremo 2020, la musica di Matteo Faustini “L’insegnamento mi permette di guadagnare, è un piano B che mi fa mettere da parte dei soldi utili per investire successivamente nella ... notizie

