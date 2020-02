Sanremo 2020, le pagelle delle Nuove Proposte (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Con la prima serata di Sanremo 2020, è cominciata la gara dei Big, ma anche delle Nuove Proposte, categoria ripristinata quest'anno dal direttore artistico Amadeus. Secondo il regolamento, gli otto giovani si esibiscono nelle prime due serate, quattro per volta, destinati a essere scremati tramite eliminazione diretta. La parte iniziale della prima serata del Festiva è dedicata alle Nuove Proposte, che si esibiscono a coppie di scontri diretti: Eugenio in Via di Gioia vs. Tecla Insolia; Fadi vs. Leo Gassman. Al termine dei rispettivi scontri, vengono rivelati i voti della giuria demoscopica, che promuove Tecla (con 50,6%, quasi un pareggio gli Eugenio in Via di Gioia, eliminati), e Leo (con 54% su Fadi): Tecla Insolia e Leo Gassmann accedono così al turno di venerdì. Anche la seconda serata replica lo stesso schema per la gara delle Nuove ... gqitalia

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -