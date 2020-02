Salvini avverte: “Migliaia di migranti pronti a partire dalla Libia” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Matteo Salvini definisce una catastrofe la gestione attuale delle partenze dei migranti dalla Libia. Lo fa attraverso una diretta Facebook il 5 febbraio, con parole molto dure verso l’attuale governo: “Mi arrivano notizie allarmanti dalla Libia: governo avvisato. Ci sono decine di migliaia di donne e uomini pronti a partire. Rischiamo la catastrofe umanitaria, rischiamo un aumento di 7 volte delle partenze.” Salvini torna a parlare di Libia e migranti Il leader della Lega rincara polemicamente la dose contro l’attuale esecutivo: “E come reagisce il governo? Con una circolare alle prefetture in cui si invita ad aumentare i rimborsi per le strutture che accolgono i richiedenti asilo. Uno più uno fa due”. Salvini afferma inoltre: “Capito? Riaprono i porti, fanno aumentare gli sbarchi e stanno lavorando per aumentare i guadagni che noi avevamo ... notizie

