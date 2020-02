Ricchi E Poveri a Sanremo 2020 da La Prima Cosa Bella a Che Sarà e un concerto speciale (Di giovedì 6 febbraio 2020) A Sanremo 2020 l'attesa reunion dei Ricchi E Poveri, ospiti d'eccezione della seconda serata del Festival nella loro formazione originaria. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu ricompongono il gruppo dei Ricchi E Poveri per portare al Festival di Sanremo numero 70 alcuni dei loro più grandi successi. L'Ultimo Amore e poi La Prima Cosa Bella e Che Sarà per un medley.I Ricchi E Poveri riportano in Prima serata Rai canzoni come Se M'Innamoro e Sarà Perché Ti Amo Prima dell'ultimo brano, Mamma Maria. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu festeggiano 50 anni dalla Prima partecipazione al Festival, tra hit e ricordi indelebili. Più di 50 sono gli anni trascorsi dal primo brano, L'Ultimo Amore, cover di Everlasting Love, datato 1968. Il brano Sarà adesso disponibile in una nuova versione ed è il singolo che anticipa il doppio album ... optimaitalia

iricchiepoveri : Manca pochissimo! Tutti sintonizzati su @RaiUno per non perdervi i Ricchi e Poveri, super ospiti a @SanremoRai!… - IlContiAndrea : I Ricchi e Poveri stasera canteranno “Sarà perché ti amo, “La prima cosa bella”, “Che sarà”, “Mamma Maria” e una sorpresa #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, stasera si balla con Sabrina Salerno (e anche con i Ricchi e Poveri) -