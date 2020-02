Il commento di Fiorello agli ascolti di Sanremo è tutto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “52.2% Minchiaaaaaaaa...”. Fiorello commenta a modo suo, su Twitter, il successo di ascolti della prima serata del Festival di Sanremo, che ha aperto nei panni di ‘don Matteo’.Il mattatore ha scelto di aprire la kermesse con indosso i pani del più noto prete televisivo, garanzia di ascolti per mamma Rai. Un portafortuna che ha funzionato: il Festival di Amadeus fa meglio del Baglioni Bis. Lo share è il più alto dal 2005. 52.2%Minchiaaaaaaaa... @SanremoRai#Sanremo20— Rosario Fiorello (@Fiorello) February 5, 2020La prima parte della prima serata di Sanremo 2020 è stata seguita da 12 milioni 480mila spettatori con il 51.2% di share, la seconda da 5 milioni 709mila con il 56.2%. Nel 2019, la prima parte della prima serata del festival aveva raccolto 12 milioni 282mila spettatori con il 49.4% di share, la seconda 5 milioni ... huffingtonpost

