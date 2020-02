Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: "Federico Rossi? Pronta a prendere un appartamento con lui" (video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paola Di Benedetto, oggi pomeriggio, ha aperto il proprio cuore raccontando, ad Aristide Malnati e Barbara Alberti, come è nato l'amore con Federico Rossi, il cantante del duo, Benji e Fede, ormai un anno fa. Ha raccontato, che, si erano già scritti su Instagram ma la ragazza non aveva dato troppa importanza a quel messaggio di approccio. Dopo l'ha contattato con una scusa ovvero che aveva ascoltato la sua canzone in radio e che le aveva messo di buonumore durante tutta la giornata. Grande Fratello Vip, l'appello di Paola Di Benedetto al fidanzato Federico Rossi (video) Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: "Federico Rossi? Pronta a prendere un appartamento con lui" (video) 05 febbraio 2020 19:17. blogo

