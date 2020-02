Gf Vip: Andrea Denver pronto per le nozze, i consigli di Pago e Serena (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il modello pronto per sposare la sua fidanzata? Lei vuole un confronto con Denver nella Casa Sembra aver le idee chiare Andrea Denver in merito al rapporto con Anna Wolf, la fidanzata americana con cui ha una relazione da un anno e mezzo. Solo pochi giorni fa, la modella ha rilasciato un’intervista per la nota … L'articolo Gf Vip: Andrea Denver pronto per le nozze, i consigli di Pago e Serena proviene da Gossip e Tv. gossipetv

