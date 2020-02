Friuli, bimba di 11 anni cade sugli sci e batte la testa: ricoverata in gravi condizioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'incidete sulla pista Varmost 3 nel territorio del comune di Forni di Sopra, in provincia di Udine. Nello schianto la piccola avrebbe battuto violentemente la testa riportando varie ferite tra cui un grave trauma cranico. I medici si sono riservati la prognosi giudicando la sua condizione molto gravi. fanpage

Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Cade con gli sci, bimba gravissima in Friuli #ANSA - Travagliato : RT @Agenzia_Ansa: Cade con gli sci, bimba gravissima in Friuli #ANSA - Agenzia_Ansa : Cade con gli sci, bimba gravissima in Friuli #ANSA -