Cucciolo randagio scodinzola a ogni passante cercando di convincerli ad adottarlo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lek Lek è un Cucciolo randagio che viveva in strada. Ma sognava una casa e una famiglia. E così scodinzolava e faceva le feste a tutti i passanti che gli passavano di fronte, nel tentativo di convincerli ad adottarlo e portarlo a casa con loro. Secondo voi ci è riuscito con la sua tenacia e la sua dolcezza a trovare una casa per sempre? Il povero Cucciolo cercava di sopravvivere ogni giorno nella città più fredda dello Sri Lanka. Viveva nella zona del mercato. ogni volta che qualcuno passava accanto a lui, il cagnolino scodinzolava e si faceva notare, nella speranza che qualcuno finalmente lo togliesse dalla strada. Fu in quell’occasione che Lek Chailer e alcuni compagni del gruppo di salvataggio del Parco naturale di Elephant lo notarono. Questo parco ospita elefanti salvati da ogni tipo di situazione. Il gruppo era in Sri Lanka per cercare elefanti in difficoltà e si ... bigodino

