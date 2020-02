CorSport: è cominciata l’era Gattuso. Squadra e club con lui nella rimonta verso l’Europa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo la vittoria sulla Samp, il Napoli si avvicina alla zona Europa. Ora la Champions è a 9 punti e l’Europa League a 2. Un bel passo in avanti per la Squadra di Gattuso, considerando che, al suo arrivo a Napoli, la Champions era lontana 14 punti e l’Europa League 9. In tre partite ha già recuperato 5 punti Il Corriere dello Sport scrive che a questo punto non sono poche le chance di entrare quantomeno in EL. nella rimonta è stato fondamentale Gattuso. “Il nuovo allenatore è stato fondamentale per la testa e le gambe dei suoi talenti smarriti. Uno vero e diretto, come dicono i suoi: bravo soprattutto perché, ottimo lavoro a parte, è riuscito a trovare la chiave per ricostruire un gruppo profondamente fratturato”. L’allenatore ha più volte ripetuto ai suoi che bisogna pensare passo dopo passo. “Per il bene collettivo, come ha sicuramente specificato Gattuso in occasione delle sue ... ilnapolista

