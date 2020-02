Chi è Rancore, concorrente al festival di Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Forse lo avete già visto l'anno scorso a Sanremo insieme a Daniele Silvestri: quest'anno gareggia con la canzone "Eden" ilpost

hippa000 : RT @Ferula18: Chi è il folletto del tempo perso? È un folletto maligno che è deputato a far perdere del tempo, a far si che si sprechi la v… - Mr_goodtravel : @Luciana95981184 @rtl1025 Non sai chi sia Rancore. Porterà un pezzo che servirà l'accademia della Crusca per fare la parafrasi! - tardisiscoming : Chi pensa che Anastasio può vincere non conosce ancora Rancore. #Sanremo20 #Sanremo #Festivaldisanremo2020 -