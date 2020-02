Burioni: "Giusto non mandare a scuola i bimbi che tornano dalla Cina" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roberta Damiata Intervista al Professor Roberto Burioni che ritiene fondamentale non mandare a scuola i bambini provenienti dalla Cina, perché in questo momento sono proprio loro uno dei punti focali da non sottovalutare per la diffusione del Coronavirus Non vuole sentire parlare di polemiche politiche Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia e direttore responsabile di un laboratorio di ricerca immunologica, in cui si occupa di studiare la risposta immunologica agli agenti patogeni umani. Ed è fermo nel ribadire la correttezza della richiesta di alcuni governatori del Nord di non far rientrare a scuola i bambini di ritorno dalla Cina se non dopo un periodo di isolamento. Lo spiega molto chiaramente in questa intervista rilasciata a IlGiornale.it, perché sono proprio i bambini uno dei nodi da non sottovalutare nella diffusione del ... ilgiornale

Luigi80451470 : RT @Libero_official: Roberto Burioni si schiera con la #Lega: 'Scuola e bimbi cinesi? Giusto frenare', smentito Giuseppe Conte sul #coronav… - EnzoBoccanera : RT @Libero_official: Roberto Burioni si schiera con la #Lega: 'Scuola e bimbi cinesi? Giusto frenare', smentito Giuseppe Conte sul #coronav… - DiventandoJeeg : @LaPrimaManina @AlvisiConci Giusto ragionamento, ma teniamo fuori la politica perchè con questo Virus non si può es… -