Ascolti per la prima serata di Sanremo 2020 | Amadeus supera anche Claudio Baglioni

Ascolti Tv lunedì 3 febbraio - La Guerra è Finita 4 milioni - GFVip a 3 - 2 - A quiet Place si ferma a 898 mila - 709 per Rocky 4 : Ascolti Tv lunedì 3 febbraio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La Guerra è Finita Finale- Rai 1 – 4.071 milioni e 18% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln GF Vip 4 – Canale 5 – 3.282 milioni e 19.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Presadiretta – Rai 3 – 1.446 milioni e 5.9% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % 911 1a Tv ...

Ascolti TV | Sabato 1 febbraio 2020. C’è Posta per Te al 29.9% - Wonder 17.6% : Maria De Filippi Su Rai1 Wonder ha conquistato 3.933.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.817.000 spettatori pari al 29.9% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.274.000 spettatori (5.4%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.251.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lazzaro Felice ha raccolto davanti al video 1.015.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Pari e ...

Ascolti tv venerdì 31 gennaio 2020 : Milly Carlucci supera Gf Vip : Nuovo trionfo per il programma di Milly Carlucci: Il cantante mascherato ha superato gli Ascolti tv del Gf Vip per la serata di venerdì 31 gennaio 2020. Infatti, la prima sfida del weekend la vince Rai 1 che ha raccolto il 22% di share rispetto al 17% di Canale 5. L’ultima puntata del programma di Milly ha attirato l’attenzione di 4.432.000 di spettatori, rispetto ai 2.920.000 che si sono sintonizzati sul programma di Alfonso ...

Altro boom di Ascolti per Don Matteo - Rai1 doppia Canale5 grazie alla serie con Terence Hill : Altro successo per la serie tv “Don Matteo” che, arrivata alla 12esima edizione, continua a non conoscere crisi. La fiction con Terence Hill ha tenuto di fronte allo schermo 6.064.000 spettatori con il 26.7% di share nella serrata del 30 gennaio, doppiando Canale5 che ha trasmesso il film “Come un gatto in tangenziale”.Continua a leggere

Chi vuol essere milionario? - Ascolti clamorosi per la serata magica di Enrico Remigio : Enrico Remigio vince un milione di euro a "Chi vuol essere milionario?" ma soprattutto regala al format di Canale 5 degli ascolti clamorosi. A seguire il quiz show condotto da Gerry Scotti ben 3.322.000 spettatori netti per il 17.4% di share. L'incontro valido per le semifinali di Coppa Italia vince la serata. La partita Inter-Fiorentina è stata vista da 5.561.000 spettatori pari al 21.2% di share.Continua a leggere

Rai - Ascolti stabili per la Coppa Italia in Tv : Coppa Italia ascolti 2019 2020 – Si sono chiusi con Inter-Fiorentina i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. I nerazzurri hanno sconfitto i toscani con il risultato di 2-1, conquistando così l’accesso alle semifinali, dove incontreranno il Napoli in una doppia sfida di andata e ritorno. Dall’altro lato del tabellone si sfideranno invece Milan […] L'articolo Rai, ascolti stabili per la Coppa Italia in Tv è stato realizzato da ...