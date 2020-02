Vigile preso di mira sul web per un parcheggio in posto disabili si suicida con la pistola d’ordinanza (Di martedì 4 febbraio 2020) Vigile preso di mira sul web per un parcheggio in posto disabili si suicida Un agente della polizia locale di 43 anni si è suicidato all’alba a Palazzolo, nel Bresciano, dove prestava servizio. L’uomo si è sparato nella sua auto con la pistola di ordinanza. A scoprire il cadavere sarebbero stati i suoi colleghi, intervenuti intorno alle 5.40 insieme ai carabinieri, allertati dalla convivente che aveva segnalato che il 43enne non era tornato a casa dopo aver fatto il turno serale. L’agente era finito fra le polemiche qualche giorno fa per aver parcheggiato l’auto di servizio in un posto riservato ai disabili a Bergamo vicino a una sede universitaria. Dopo aver subito la gogna social, si era scusato e si era anche auto-multato. La polemica sembrava chiusa (come riportato dai media locali), con una lettera di scuse e un contributo pari alla multa che lo stesso ... tpi

