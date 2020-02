Una via o una targa per Craxi a Milano, litigio e dibattito rinviato: “Decida il sindaco” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il dibattito in consiglio comunale a Milano sull’intitolazione di una via (o di una targa) a Bettino Craxi si è concluso con urla e insulti tra M5S e Forza Italia, e con la decisione di rinviare la scelta a "quando ci sarà un clima più disteso". Il Partito democratico si è schierato contro le mozioni, ma ha invitato a "individuare altri segni più sobri e meno divisivi. Riteniamo che sia una valutazione nella disponibilità della giunta". La palla passa quindi al sindaco Sala. fanpage

