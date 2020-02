Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 11:10 (Di martedì 4 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli da Sanders canta Vittoria la campagna ha diffuso i suoi risultati interni corrispondenti a circa il 40% emerge è che il senatore del Vermont è primo nel conteggio finale con il 29,66% Ma le primarie democratiche per la casa bianca partono col piede sbagliato la macchina organizzativa del partito va in tilt e a notte fonda in carica non si conoscono ancora i risultati che danno il calcio d’inizio della competizione il diciassettenne italiano rimasto a v Anna non ha il coronavirus lo confermano fonti della linea giovane che non era potuto partire perché con la febbre era stato sottoposto al test per verificare l’eventuale contagio prescrizione c’è un confronto all’interno del governo e della maggioranzama sono sicuro che con dialogo e la mediazione di Giuseppe Conte riusciremo a ... romadailynews

SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - fanpage : #Coronavirus, sono 11 i casi confermati in Germania, tra di loro anche un bambino - juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? -