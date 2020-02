Ue, Partito popolare proroga la sospensione del partito di Orban. E prende tempo per trovare una scelta condivisa (Di martedì 4 febbraio 2020) prorogata la sospensione. È quando ha deciso il partito popolare europeo nei confronti di Fidesz, il partito del premier ungherese Viktor Orban che ha così rinviato, di fatto, ogni decisione sulla sua permanenza all’interno della famiglia del centrodestra a Bruxelles. A pesare sulla sospensione – decisa a marzo, prima delle europee di maggio – sono state le derive populiste e antieuropee del premier magiaro, oltre al mancato rispetto dello stato di diritto da parte di Budapest. Un tema caldo per il Ppe attento a soppesare le alleanze fuori dal partito (in primis la destra europea di Le Pen e Salvini) ma anche a sondare gli equilibri interni, per evitare che si alimenti la spaccatura interna tra i partiti del Nord Europa, orientati a cacciare Orban, e quelli del Centro e del Sud Europa – tra cui Forza Italia, il Partido Popular e Les Républicains – contrari ... ilfattoquotidiano

