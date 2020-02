Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 5 febbraio 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Su Rai 1 seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Seconda serata di Sanremo 2020: cantano gli altri 12 Big in gara e le ultime 4 Nuove Proposte. Con Amadeus co-conduttrici Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Tiziano Ferro, Fiorello. Ospiti Zucchero, Ricchi e Poveri, Gigi D'Alessio. Su Rai 2 il film Alien: Covenant (USA, 2017) di Ridley Scott con James Franco, Guy Pearce. Alle 23.30 il film Equals (USA, 2015) di Drake Doremus con Guy Pearce, Jacki Weaver. Ma vediamo la prima serata. L'equipaggio dell'astronave Covenant è impegnato in una missione di colonizzazione planetaria. Quando giunge nelle zone più remote della galassia, il gruppo, che include anche l'androide avanzato Walter, scopre quello che pensa sia un paradiso inesplorato. Ben presto, però, il pianeta si rivela un luogo oscuro. Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte. Ma veniamo ... blogo

