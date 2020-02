Scaletta Sanremo 2020 prima serata: ospiti e cantanti del 4 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Scaletta Festival di Sanremo prima serata 4 febbraio: chi sono i 12 cantanti che si esibiranno Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2020 che questa sera partirà con la gara tra 12 Campioni e 4 delle Nuove Proposte, oltre l’esibizione di ospiti italiani e internazionali molto attesi. Amadeus, con Fiorello, Tiziano Ferro e le co-conduttrici Rula Jebreal (che farà una riflessione sulla violenza contro le donne dopo le polemiche) e Diletta Leotta, daranno il la a questa prima serata. La Scaletta di Sanremo 2020 è stata resa nota: tra i Campioni in gara saliranno sul palco del prestigioso Teatro Ariston e presenteranno il loro inedito Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e infine, ma non per ultimo, Alberto Urso. Tra le Nuove Proposte di Sanremo, invece, calcheranno ... lanostratv

mistermeo : RT @Corriere: Sanremo, istruzioni per l’uso: ecco gli ospiti e i cantanti in gara (giorno per giorno) - bianchi_amedeo : Questa sera al via il Festival di Sanremo, la scaletta: gli ospiti e i cantanti in gara. Buona visione! #Sanremo70… -