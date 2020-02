Scalebound vedrà la luce prima o poi? Platinum Games potrebbe tornare sul progetto cancellato (Di martedì 4 febbraio 2020) Platinum Games ha suscitato la curiosità di molti quando ha lanciato il sito Web teaser chiamato "Platinum 4", con il quale è stato svelato il lancio di The Wonderful 101: Remastered su Kickstarter. Lo sviluppatore ha confermato che questo era il primo degli annunci "Platinum 4", con altri tre in arrivo.Quindi, naturalmente, questo sembrerebbe un buon momento per chiedere se Scalebound fa parte di questi annunci. Molti fan ricorderanno il gioco come un'esclusiva Xbox One sviluppata da Platinum Games che doveva essere pubblicata da Microsoft. Si trattava di un gioco di ruolo d'azione incentrato sulla meccanica hack and slash, sulle cavalcate sui draghi e molto altro. Sfortunatamente, il titolo è stato in seguito cancellato.Leggi altro... eurogamer

Scalebound vedrà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scalebound vedrà