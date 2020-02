Sanremo 2020, l'abito di Diletta Leotta divide i social: "Sembra un Ferrero Rocher" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Diletta Leotta Sembra un Ferrero Rocher”. Il primo outfit sfoggiato dalla conduttrice sul palco di Sanremo 2020 divide i social. Se qualcuno ha paragonato il suo abito giallo oro a quello di una principessa Disney, altri non hanno apprezzato.Diletta Leotta Sembra un Ferrero Rocher#Sanremo2020pic.twitter.com/BFjpcgclfs— Sebastiano Depperu (@SDepperu) February 4, 2020“Diletta Leotta con l’abito Abat-jour giallo acido”, scrive qualcun altro. Altri fanno un paragone con l’abito sfoggiato dalla Leotta quando fu ospite del Festival condotto da Carlo Conti nel 2017: “Questo vestito non mi piace. Era più bello il vestito quando è venuta come ospite”.Diletta Leotta con l'abito Abat-jour giallo acidoCreazioni da palcoscenico::M::#Sanremo2020pic.twitter.com/RvYpzyDbsx— markymark (@marco graziotti) February 4, ... huffingtonpost

