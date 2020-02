Palermo: Ferrandelli, 'ztl? Orlando torni in Consiglio e chieda una mano' (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Questa è l’ennesima riprova dell’incapacità di chi amministra questa città. Chi ha un minimo di dignità adesso dovrebbe fare un passo indietro. Il sindaco ne prenda atto, torni in Consiglio e chieda una mano alle opposizioni per il bene della città". Così il consiglier liberoquotidiano

zazoomblog : Palermo: Ferrandelli ‘ztl? Orlando torni in Consiglio e chieda una mano’ - #Palermo: #Ferrandelli #‘ztl? #Orlando - TV7Benevento : Palermo: Ferrandelli, 'ztl? Orlando torni in Consiglio e chieda una mano'... - zazoomnews : Palermo: Ferrandelli (+Europa) stop Tar ztl ancora una vittoria - #Palermo: #Ferrandelli #(+Europa) -