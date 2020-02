Moscopoli, la Procura di Milano chiede una proroga delle indagini (Di martedì 4 febbraio 2020) Le indagini sui presunti fondi alla Lega potrebbero durare per altri sei mesi. La richiesta della proroga è stata avanzata dalla Procura. Milano – proroga di sei mesi delle indagini sui presunti fondi alla Lega. La richiesta avanzata dalla Procura di Milano per ulteriori accertamenti è stata accolta dal giudice che ha concesso questo prolungamento degli accertamenti nei confronti dei tre indagati che rischiano una accusa di corruzione internazionale. Gli inquirenti vogliono capire meglio cosa sia successo al Metropol di Mosca e se realmente i ‘famosi’ rubli siano finiti nelle casse della Lega. Una vicenda che continua ad avere dei contorni non chiari e presto ci potrebbero essere delle importanti novità. Le indagini Le indagini in questi ultimi giorni si stanno concentrando specialmente su Gianluca Savoini. E’ lui il personaggio centrale in questa ... newsmondo

giovanniarboit : @Scalalexandra Aspettiamo con ansia notizie dalla Procura di Milano sul caso moscopoli, magari una richiesta di aut… -