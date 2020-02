Lega: Salvini, 'siamo forti più che mai, più di così solo lo scudetto al Milan' (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "siamo forti più che mai. Non c'e' nessun problema nella Lega, abbiamo fatto un congresso e un consiglio federale approvati all'unanimità, più di così solo lo scudetto al Milan". Lo ha detto Matteo Salvini Palermo. liberoquotidiano

CarloCalenda : Paolo, Salvini in UE conta 0. La Lega non ha nessun ruolo persino nel Parlamento Europeo. I paesi che citi sono que… - eziomauro : Salvini a Palermo, a centinaia al controraduno a Ballarò. Il leader della Lega diserta la piazza - Agenzia_Ansa : Botta e risposta Bossi-Salvini. 'Sbaglia, il nazionalismo fa perdere la Lega'. La replica: 'Non ci sono più i padri… -