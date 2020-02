Italia-Austria, Fed Cup 2020: orari partite, programma, tv, streaming (Di martedì 4 febbraio 2020) Riprende l’avventura dell’Italia di Fed Cup di Tathiana Garbin. Dal 5 all’8 febbraio la selezione femminile del Bel Paese sarà impegnata nel Gruppo I zona Europa/Africa 2020 a Tallin, capitale dell’Estonia, e affronterà le padrone di casa estoni, l’Austria e la Grecia. Il sorteggio effettuato nel mese di gennaio dall’ITF a Melbourne ha stabilito la composizione delle due Pool. L’Italia è inserita in quella B, con le avversarie citate, mente in quella A vi sono Ucraina, Croazia e Bulgaria. Da regolamento, la squadra prima classificata di ciascuna Pool affronterà la seconda dell’altra Pool e le vincenti di queste due sfide staccheranno il pass per i play-off di aprile. Le ultime classificate di ciascuna Pool daranno vita ad uno spareggio, con la perdente retrocessa nel Gruppo II. Italia-Austria, Fed Cup 2020: orari partite, programma, tv, streaming Le ... oasport

