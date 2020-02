In Cina rischia la pena di morte chi diffonde il Coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) I tribunali in diverse parti della Cina hanno annunciato le linee guida sull’uso della legge contro la diffusione del Coronavirus. Nello Heilongjiang, provincia di nordest, la Higher Peoplès Court ha optato per le maniere forti prevedendo addirittura la pena di morte, in base all’addebito di “minaccia alla sicurezza pubblica con mezzi pericolosi”, che comporta appunto anche la pena capitale.Non sono stati specificati i criteri sul quale verrà stabilità la presunta intenzionalità nella trasmissione del virus. La Corte, in un avviso ripreso dal South China Morning Post, ha previsto poi che la diffusione di fake news può costare fino a 15 anni di carcere, mentre chi rifiuta la quarantena potrà essere punito con una pena fino a 7 anni. Coronavirus death toll in China hits 425 as cases jump by thousands ... huffingtonpost

fattoquotidiano : Coronavirus, Moody’s: “Calo dei consumi in Cina avrà un impatto significativo. Si rischia impatto maggiore di quell… - HuffPostItalia : In Cina rischia la pena di morte chi diffonde il Coronavirus - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: In Cina rischia la pena di morte chi diffonde il Coronavirus -