Il podcast «Segreti Reali»: Meghan Markle, parte seconda. Storia di un amore e di una fuga (Di martedì 4 febbraio 2020) Appassionati di corone e coroncine, fatevi avanti. Questo potrebbe essere il posto giusto per voi. Perché dobbiamo farvi una confessione: sì, anche noi a Vanity Fair siamo ossessionati dai Reali inglesi, dalla famiglia Windsor. Il motivo? Non l’abbiamo ancora capito e magari proveremo a scoprirlo insieme. «Segreti Reali» è il primo royal podcast italiano. Puntata dopo puntata proviamo a raccontare la «Firm» più famosa al mondo, quella che da decenni fornisce materiale su materiale per film, serie tv, documentari e speciali. Perché nel quotidiano supera puntualmente persino le fantasie del più fervido sceneggiatore. Per la prima puntata di questo viaggio non potevamo non partire da Meghan Markle, 38 anni, colei che il 18 maggio 2018 ha sposato in mondovisione – al castello di Windsor – il suo principe: Henry del Galles, secondogenito di Carlo e Diana. E che 20 mesi dopo l’ha portato ad ... vanityfair

