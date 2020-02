GF Vip 2020 paura coronavirus per figlio Fabio Testi: l’attore non avvisato, la verità sul giovane (Di martedì 4 febbraio 2020) La psicosi da coronavirus aleggia anche attorno alla casa del GF Vip 2020: non per i concorrenti, ma per quanti dall’esterno ne parlano in relazione al figlio di Fabio Testi. Il giovane, in Cina ormai da anni per lavoro, è stato coinvolto da news sul suo conto che hanno portato ad interrogarsi sul perché innanzi ad una situazione del genere, il padre non ne fosse stato messo al corrente. Semplicemente, spiega il manager dell’attore raggiunto da Fanpage.it, perché non c’è stato alcun pericolo che il ‘piccolo’ Testi fosse contagiato dal virus. GF Vip 2020 paura coronavirus, il figlio di Fabio Testi in Cina: le parole del manager «Fabio jr – ha affermato Maurizio Raimo, agente dell’attore ‘recluso’ nella casa del GF Vip 2020 – vive a Shanghai da anni ed è sereno, non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto bloccato diversamente da quanto ho letto in giro. Non ci ... urbanpost

