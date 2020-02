Ex Ilva, Conte incontra Mittal: “Sugli esuberi numeri iniziali inaccettabili” (Di martedì 4 febbraio 2020) Giuseppe Conte incontra Lakshmi Mittal a Londra per fare il punto sulla trattativa per la gestione dello stabilimento dell’ex Ilva: “Ci siamo aggiornati”. Ex Ilva, incontro tra Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal. Il Presidente del Consiglio ha incontrato il numero uno di ArcelorMittal per fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per la permanenza del colosso nello stabilimento di Taranto. Ilva Scudo Penale Ex Ilva, incontro tra Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal a Londra Parlando con i giornalisti presenti, Giuseppe Conte ha fatto sapere che l’incontro può definirsi utile. Le parti hanno individuato alcuni obiettivi che sarebbero condivisi e avrebbero espresso di dare un nuovo slancio alle trattative che negli ultimi tempi hanno subito un rallentamento. “Non dovete pensare che sia stato un incontro per negoziare i dettagli, però ... newsmondo

