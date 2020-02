Egitto, la piccola Nada uccisa a 12 anni dalla mutilazione genitale femminile (Di martedì 4 febbraio 2020) Nada è morta a soli 12 anni dopo aver subito una mutilazione genitale femminile. È accaduto ad Assiut, nell’Egitto centrale. I genitori della ragazzina e il medico che ha praticato l’operazione sono stati arrestati. Al mondo sono almeno 200 milioni le bambine e adolescenti sottoposte a questo rito crudele. Una forma di violenza nei confronti delle donne che mette a rischio la loro salute fisica e psichica. il 6 febbraio si celebra la Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali. Nada Hassan Abdel-Maqsoud è morta dopo aver subito una mutilazione genitale femminile (Fgm). Aveva solo 12 anni. Sono stati i suoi genitori e gli zii a portarla in una clinica privata a Manflout, città del governatorato di Assiut, nell’Egitto centrale. Ad eseguire l’operazione un ginecologo di 70 anni in pensione. Subito dopo l’intervento chirurgico, la 12enne ha cominciato a stare ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Egitto, la piccola Nada uccisa a 12 anni dalla mutilazione genitale femminile - Nerish71386025 : Ci vogliono minimo 15 anni per costruire una piramide, brutta e piccola tra l'altro quindi alfo non dire minchiate… - zazoomnews : Egitto la piccola Nada uccisa a 12 anni dalla mutilazione genitale femminile - #Egitto #piccola #uccisa #dalla -