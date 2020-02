È morto l’ex presidente del Kenya Daniel Toroitich arap Moi, aveva 95 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) È morto all’età di 95 anni Daniel Toroitich arap Moi, presidente del Kenya dal 1978 al 2002. Moi è ricordato dai suoi critici per aver esercitato un controllo assoluto sulla politica kenyota, oltre che per diversi episodi di corruzione in cui ilpost

infoitsport : Calcio, è morto l'ex presidente del Perugia Luciano Gaucci - Sportmediaset - romatoday : E' morto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia e vice presidente della Roma di Dino Viola… - LAntiApatica : Antonella Elia ci insegna due cose: - si può restare amici degli ex - l'unica cosa importante è che non sia morto q… -