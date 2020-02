Confindustria Benevento e Ice, Export Sud: le Pmi sannite incontrano i buyer di 13 Paesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Oggi oltre 20 buyer provenienti da 13 Paesi esteri hanno mostrato forte interesse per le produzioni di eccellenza sannite presenti all’iniziativa di incoming organizzata, nell’ambito del piano Export Sud, da Ice Agenzia in collaborazione con Confindustria Benevento e che vedrà la conclusione domani 5 febbraio a Salerno. Durante la presentazione in Confindustria Benevento è stato mostrato grande interesse per i prodotti locali ed in particolare per i vini che hanno saputo esaltare tutte le caratteristiche specifiche capaci di richiamare l’attenzione degli esperti. L’intero pomeriggio è stato dedicato alle trattative commerciali durante le quali sono stati promossi tutti i prodotti delle aziende aderenti all’iniziativa. “Sono veramente soddisfatto per l’imponente azione di promozione realizzata oggi sul nostro territorio – spiega Filippo ... ildenaro

