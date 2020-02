Cives, l’ex ministro De Vincenti: “Il Sud torni ad avere un ruolo importante” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Questo pomeriggio presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, per iniziativa di “Cives- Laboratorio di formazione al bene comune” e Confindustria Benevento si è tenuto un incontro sul tema: “L’economia di Francesco e il futuro del Mezzogiorno”. Ha Introdotto i lavori Ettore Rossi, direttore diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento con l’intervento di Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento e la relazione finale del prof. Claudio De Vincenti, già ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, e Presidente Onorario dell’Associazione Merita- Meridione Italia. In attesa della tre giorni di marzo 2020, quando ad Assisi si terrà “The economy of Francesco”, sono diversi gli appuntamenti sul territorio che trattano in maniera dettagliata ... anteprima24

