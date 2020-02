Caricabatterie unico per Android e Apple: la risoluzione dell’Europa (Di martedì 4 febbraio 2020) Da anni l’Europa tenta di legiferare in merito all’utilizzo di uno stesso Caricabatterie per i dispositivi Apple e Android. A questo proposito il Parlamento ha votato a larghissima maggioranza (582 favorevoli, 40 contrari e 37 astenuti) una risoluzione che esorta i legislatori a stabilire uno standard per la ricarica dei cavi. Apple si è fermamente opposta perché la misura andrebbe a danneggiarla. Caricabatterie unico per Android e Apple Sul testo del provvedimento vi è scritto che la decisione giunge perché la continua frammentazione del mercato dei Caricabatterie per telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni si traduce in un aumento della frustrazione dei consumatori e dei rifiuti elettronici. Ogni anno a livello globale ne vengono prodotti 50 milioni di tonnellate con una media di oltre 6 kg a persona. La sola Europa nel 2016 ne ha ... notizie

MChiara25 : Ho il cellulare scarico ed ho dimenticato il caricabatterie a casa. Ed è l'unico telefono compatibile solo con sé… - PoloInfoIt : Il Parlamento Europeo spinge per il caricabatterie unico, alla faccia di Apple - AppleNews_it : RT @pejoneresearch: Apple rifiuta il caricabatterie unico proposto dalla UE -