Arriva il POCO X2, dispositivo super a piccolo prezzo (Di martedì 4 febbraio 2020) Diventa ufficiale anche il POCO X2, un dispositivo che somiglia, per non dire che li riprende in tutto e per tutto, ai Redmi K30 e K30 5G. Lo smartphone include uno schermo LCD da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ con refresh-rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 730G con processo produttivo a 8nm, raffreddamento liquido e scheda grafica Adreno 618. Il POCO X2 integra 6GB di RAM LPDDR4X con 64/128GB di memoria interna UFS 2.1, con disponibilità anche nel modello superiore con 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di storage UFS 2.1 (espandibili sempre tramite microSD fino a 512GB). Le fotocamere posteriori sono quattro, di cui un obiettivo wide Sony IMX686 da 64MP (pixel da 0,8 μm ed apertura f/1.89), un ultra-wide da 8MP con grandangolo da 120° (pixel da 1,12μm ed apertura f/2.2), un obiettivo macro da 2MP (pixel da 1,75 μm ed apertura f/2.4) ed un sensore da 2MP per la ... optimaitalia

ollie_bis : RT @massimo4951: Questa splendida cucciola cerca casa. Hella, poco più di due mesi, si affiderà chippata e vaccinata. Futura taglia media.… - CorinnnaT : RT @massimo4951: Questa splendida cucciola cerca casa. Hella, poco più di due mesi, si affiderà chippata e vaccinata. Futura taglia media.… - brongosalvatore : RT @massimo4951: Questa splendida cucciola cerca casa. Hella, poco più di due mesi, si affiderà chippata e vaccinata. Futura taglia media.… -